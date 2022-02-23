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Malatya Ticaret Borsası

23.02.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı en yüksek 102,01 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg101,00102,01Kurusu kayısıKg79,0585,50Organik kuru kayısıKg60,0060,00

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