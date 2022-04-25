Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Jumbo kayısıKg130,00130,007 No'lu şekerpare kayısıKg115,00115,00Ekstra kabaaşı kuru kayısıKg102,59102,591 No'lu şekerpare kayısıKg125,00125,00Ekstra şekerpare kayısıKg113,00113,00Gün kurusu kayısıKg81,0983,64Ekstra gün kurusu kayısıKg102,00102,00Kuru kayısıKg81,5281,52Gün kurusu kesmelikKg35,0035,00



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