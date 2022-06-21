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Malatya Ticaret Borsası

21.06.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 135 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg88,74135,005 No'lu şekerpare kayısıKg96,0096,00Naturel kuru kayısıKg96,75
96,75
Kesmelik kuru kayısıKg80,0080,00

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