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Malatya Ticaret Borsası

22.06.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 146,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg103,87146,80Jumbo kayısıKg103,00103,00Endüstriyel kuru kayısıKg63,1363,13Günkurusu kayısı ıskartasıKg28,0028,00

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