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Malatya Ticaret Borsası

27.06.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 82 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg82,0082,00Yaş kayısıKg33,0033,00Badem içiKg94,0094,00

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