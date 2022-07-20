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Malatya Ticaret Borsası

20.07.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 112,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg104,90112,50YoncaKg3,273,48

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Malatya kuru kayısı malatya ticaret borsası

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