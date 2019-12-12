Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Özcan, yarışma hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Hasan Namlı'nın dağa kaçırılan evlatlarına kavuşma ümidiyle oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ilişkin "Çocuklarımızı Geri İstiyoruz" fotoğrafını seçen Özcan, şunları söyledi:

"Diyarbakır'daki annelerimizin özellikle terör örgütünün kaçırarak dağa götürdüğü çocuklarını, HDP İl Binası önünde yapmış oldukları 'Çocuklarımızı Geri İstiyoruz' eyleminin çok anlamlı ve manidar olduğunu düşünüyorum. Haber değeri de çok derin. Biliyorsunuz iki gün önce de bir annemiz çocuğuna kavuştu. Türkiye son 30 yıldır şehitler vererek terörle, PKK/YPG ile mücadele etti. Özellikle bölgede Kürt vatandaşlarımızı çok zor durumda bırakan, o bölgenin gelişmesine çok ciddi anlamda zarar veren, ülkemizin kardeşlik dokusunu inciten bu terör belasından ülkemizin bir an önce kurtulması dileğiyle, annelerimizin verdiği bu mesajla terör örgütünün artık bu gölgede HDP üstünden dağa kaçırarak yok ettiği bu çocuklarımızın bir an önce annelerine kavuşması, ülkelerine dönerek hayatlarını devam ettirmeleri temennisiyle bu fotoğrafı çok önem arz ettiğini düşünüyorum."

"Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi" fotoğrafını tercih eden Özcan, "spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını oyladı.

