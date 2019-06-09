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Malatya trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 19:06 | Son Güncelleme

Malatya trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya-Elazığ kara yolu Erenli Mahallesi mevkisinde, Enver Yaşar (36) idaresindeki 23 FK 646 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Çetin Engindeniz (52) yönetimindeki 34 BAP 346 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Erzincan plakalı araçta bulunan Enver ve Gülizar Yaşar (64) ile İstanbul plakalı araçtaki Çetin Engindeniz, Fani Engindeniz (45), Rojnur Engindeniz (38), Anıl Engindeniz (14) ve Suzan Uysal (42) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan sürücü Enver Yaşar ile Gülizar Yaşar, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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Malatya trafik kazası

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