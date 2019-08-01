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Malatya Turgut Özal Üniversitesinden AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 17:55 | Son Güncelleme

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü: - "İleri demokrasiyi yaşadıkları iddia olunan başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere dünyanın hiçbir ülkesi bölücü ve terörist eylemlerde bulunan terör örgütlerini savunmayı, psikolojik destek vermeyi ifade özgürlüğü olarak kabul etmez"

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünce, Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili "hak ihlali" kararına tepki gösterildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda "Barış Bildirisi" olarak bilinen bildiriye imza atarak, eli kanlı bölücü terör örgütünün propagandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını hak ihlali olarak değerlendiren Anayasa Mahkemesinin aldığı kararın üzüntü yarattığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve tüm güvenlik güçlerince yurt içinde ve yurt dışında terör örgütüyle etkin bir mücadelenin yürütüldüğü, önemli başarıların sağlandığı ve örgütün insan kaynaklarının önemli ölçüde azaltıldığı bir dönemde Anayasa Mahkemesinin aldığı kararın zamanlamasının dikkat çekici olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kararın, terör örgütü tarafından annesiyle birlikte katledilen 10 aylık Mustafa Bedirhan'ın şehadetinin yıl dönümüne denk gelmesi ise manidardır. İleri demokrasiyi yaşadıkları iddia olunan başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere dünyanın hiçbir ülkesi bölücü ve terörist eylemlerde bulunan terör örgütlerini savunmayı, psikolojik destek vermeyi ifade özgürlüğü olarak kabul etmez. Terör örgütlerini hiçbir zaman eleştirmemiş olanların, terörle mücadele ettiği için devletini suçlayan açıklamalarda bulunanların, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarına karşı cephe alarak yüce milletimizin Kurtuluş Mücadelesi'ni engellemeye çalışan batı yanlısı cemiyetler kuranlardan hiçbir farkları yoktur. Milletimiz dün nasıl emperyalizme karşı Kurtuluş Zaferi'ni kazandıysa, bugün de emperyalizmin yerli iş birlikçisi olan terör örgütü ve terör örgütü yandaşlarına karşı da zafer kazanacaktır.
Millet ve devlet varsa Anayasa Mahkemesi vardır. Devletin bütünlüğünü, milletin birlik ve beraberliğini korumak, aslında Anayasayı korumaktır. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumsal huzuruna ve refahına karşı atılmış bu ve benzeri adımların karşısında olduğumuzu, olmaya da devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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Anahtar Kelimeler:
hak ihlali AYM Malatya Turgut Özal Üniversitesi tepki

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