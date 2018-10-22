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"Malatya Uluslararası Film Platformu"nun finalistleri belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 18:04 | Son Güncelleme

"Malatya Uluslararası Film Platformu"nun finalistleri belirlendi

İSTANBUL (AA) - "8. Malatya Uluslararası Film Festivali" kapsamında bu yıl ilk kez Azerbaycan iş birliğiyle gerçekleştirilen uluslararası projelerin yarıştığı "Malatya Uluslararası Film Platformu"nun finalistleri belirlendi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, festival bu yıl Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği'nin katkılarıyla 11-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Festival kapsamındaki "Malatya Uluslararası Film Platformu"nda ön jüri tarafından seçilen ve senaryo geliştirme desteği verilecek olan 8 proje şöyle:

Murat Eroğlu'nun "Beyaz Ekmek" filmi, Bekir Bülbül ile Büşra Bülbül'ün "Bir Tutam Karanfil" adlı filmi, Cüneyt Karakuş'un "İntiharımdan Kocam Mustafa Sorumludur" adlı filmi, Ferec Süleymanov'ın "Itirilmiş Cənnət- (Kayıp Cennet)" adlı filmi, Ayşe Nur Gençalp'ın "Nisyan Makamı" adlı filmi, Rufat Kerimzade'nin "Qurd (Kurt)" adlı filmi, Orhan Ağazade'nin "Rəqqas (Rakkas)" adlı filmi ve Miraç Atabey'in "Zamanımızın Bir Kahramanı" adlı filmi.

Projeler, Mesut Uçakan, Mohammad Attebai ve Orxan Fikretoglu'dan oluşan ana jüri tarafından elenerek, başarılı bulunan 3 proje, 30 bin Türk lirası değerinde "Senaryo Geliştirme Destek Ödülü"nün sahibi olacak.

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"8. Malatya Uluslararası Film Festivali" Malatya Uluslararası Film Platformu

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