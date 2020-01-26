HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya Valiliği: Depremde 56 konut yıkıldı

Malatya Valiliği: Depremde 56 konut yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 16:26 | Son Güncelleme

"Doğanyol ilçesinde 29'u metruk olmak üzere 54, Battalgazi ilçesinde 1, Pütürge ilçesinde ise 1 konut yıkıldı" - "Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi açısından 2 bin 3 deprem çadırı, 3 bin 2 yatak, 6 bin 630 battaniye, 430 ısıtıcı dağıtımı yapılmıştır"

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da, Doğanyol ilçesinde 29'u metruk olmak üzere 54, Battalgazi ilçesinde 1, Pütürge ilçesinde ise 1 konutun yıkıldığı açıklandı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen depremde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 318 kişinin sağlık tesislerine müracaat ettiği, 21 kişinin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

25 Ocak itibariyle yapılan tespitlerde Doğanyol ilçesinde 29'u metruk olmak üzere 54, Battalgazi ilçesinde 1, Pütürge ilçesinde 1 konutun yıkıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Doğanyol ilçesinde 192, Pütürge ilçesinde 226, Battalgazi ilçesinde 108 olmak üzere toplamda 526 konutun ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. Doğanyol ilçesinde 79, Pütürge ilçesinde 103, Battalgazi ilçesinde 33 olmak üzere toplamda 215 az hasarlı binaların olduğu tespit edilmiştir. Deprem bölgesinde 312 ahırın ağır hasar gördüğü de tespit edilmiştir. Ayrıca Doğanyol ilçesinde 48 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvanın, Pütürge ilçesinde 7 büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edilmiştir."

İl genelinde içme suyu ve elektrik sorunlarının yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, bazı mahalle yollarının hasarlı olduğunun tespit edildiği, ancak ulaşım yönünden sorun yaşanmadığı aktarıldı.

Vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesi açısından 2 bin 3 deprem çadırı dağıtıldığı kaydedilen açıklamada, "3 bin 2 yatak, 6 bin 630 battaniye, 430 ısıtıcı dağıtımı yapılmıştır. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam etmektedir. Çadır kurma işlemlerinde 100 asker ve 70 afet ekibi çalışmaktadır. Hasar tespiti için 60 ekipte toplam 180 kişi sahada çalışmalarına devam etmektedir." denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vertigo teşhisi koyulan Çinli turistin, Konya'daki tedavisi sürüyor (2)Vertigo teşhisi koyulan Çinli turistin, Konya'daki tedavisi sürüyor (2)
Minik kardeşlerin feci sonuMinik kardeşlerin feci sonu
Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir? Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama deprem Elazığ Malatya Valiliği

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Kıyamet sonrası gibi! BBC muhabiri Hubei'yi görüntüledi

Kıyamet sonrası gibi! BBC muhabiri Hubei'yi görüntüledi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu! Beklenen 'deprem' açıklaması

Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu! Beklenen 'deprem' açıklaması

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da son 16 saatte 119 artçı meydana geldi

Manisa beşik gibi!

Merkel'den İstanbul paylaşımı: Allahaısmarladık

Merkel'den İstanbul paylaşımı!

Vertigo teşhisi koyulan Çinli turistin, Konya'daki tedavisi sürüyor

Konya'da Çinli turistin tedavisi sürüyor

2,5 yaşındaki kızı ile enkazın altından çıkarıldı! Jandarma görüntüleri paylaştı

Sözleri boğazında düğümlendi! O anların görüntüleri paylaşıldı

Duygusal anlar! Suriyeli genç enkazdan kurtardığı çiftle buluştu

Duygusal anlar! Suriyeli genç enkazdan kurtardığı çiftle buluştu

Konya ve Afyonkarahisar arasında ’domuz eti’ tartışması

İki il arasında 'domuz eti' tartışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.