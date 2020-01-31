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Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 20:24 | Son Güncelleme

Kentte 4 bin 799 konutun ağır, 3 bin 316'sının ise az hasarlı olduğu belirlendi

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen çalışmalarda, kentte 4 bin 799 konutun ağır, 3 bin 316'sının ise az hasarlı olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Bugün itibarıyla yapılan tespitlere göre, Doğanyol'da 29’u metruk olmak üzere 128, Battalgazi'de 71, Pütürge'de 135, Kale'de 170, Yeşilyurt'ta ise 1 konut yıkıldı.

- Ağır ve az hasarlı konutlar

Doğanyol'da 413, Pütürge'de 2 bin 328, Battalgazi'de 973, Yeşilyurt'ta 299, Kale'de 783 ve Akçadağ'da 3 olmak üzere toplamda 4 bin 799 konutun ağır hasar gördüğü tespit edildi.

Doğanyol'da 131, Pütürge'de 987, Battalgazi'de 1167, Yeşilyurt'ta 516, Kale'de 510 ve Akçadağ'da 5 olmak üzere toplamda 3 bin 316 az hasarlı binaların olduğu belirlendi.

Deprem bölgesinde ayrıca 131 ahırın yıkık oluştuğu, 1029'unun ise ağır hasar gördüğü tespit edildi. Doğanyol'da 59 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvanın, Pütürge'de 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi.

- Depremzedelere çadır ve battaniye dağıtıldı

İl genelinde içme suyu ve elektrikle ilgili sorun yaşanmadığı, bazı mahallelerin yollarının hasarlı olduğu ancak ulaşım yönünden sorun yaşanmadığı aktarılan açıklamada vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesi açısından 5 bin 948 deprem çadırı ve 6 bin 275 yatak dağıtıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımının devam ettiği, çadır kurma işlemlerinde 40 asker, 378 jandarma personeli, 70 afet ekibi ve 244 köy korucusunun çalıştığı, hasar tespiti için ise 91 ekipteki toplam 210 kişinin sahada çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya Valilik

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