Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen çalışmalarda, kentte 5 bin 77 konutun ağır, 3 bin 583 binanın da az hasarlı olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişinin yaralandığı hatırlatılarak, hastanelere kaldırılan yaralılardan 10'unun tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Bugün itibarıyla ön hasar durumuna ilişkin yapılan tespite göre, Kale'de 170, Pütürge'de 135, Doğanyol'da 128, Battalgazi'de 77, Yeşilyurt ilçesinde ise bir olmak üzere 511 konutun yıkıldığı aktarılan açıklamada, Pütürge'de 2 bin 328, Battalgazi'de 1230, Kale'de 783, Doğanyol'da 413, Yeşilyurt'ta 320, Akçadağ'da ise 3 bina olmak üzere 5 bin 77 konutun ağır hasarlı olduğu ifade edildi.

Battalgazi'de 1427, Pütürge'de 987, Yeşilyurt'ta 523, Kale'de 510, Doğanyol'da 131, Akçadağ ilçesinde ise 5 olmak üzere 3 bin 583 binanın da az hasarlı olduğu anlatılan açıklamada, Battalgazi'de 19, Doğanyol ilçesinde ise 1 konutun acil yıkılacağı kaydedildi.