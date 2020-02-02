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Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 19:39 | Son Güncelleme

Kentte 5 bin 208 konutun ağır, 3 bin 715 bina az hasarlı

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen çalışmalarda, kentte 5 bin 208 konutun ağır, 3 bin 715 binanın da az hasarlı olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen depremde Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetti, 481 kişi yaralandı, hastanelere kaldırılan yaralılardan 10'unun tedavisi ise sürüyor.

Bugün itibarıyla ön hasar durumuna ilişkin yapılan tespite göre, Kale'de 170, Pütürge'de 135, Doğanyol'da 128, Battalgazi'de 77, Yeşilyurt ilçesinde ise 8 olmak üzere 518 konut yıkıldı; Pütürge'de 2 bin 328, Battalgazi'de 1230, Kale'de 783, Doğanyol'da 413, Yeşilyurt'ta 451, Akçadağ'da ise 3 bina olmak üzere 5 bin 208 konut ağır hasarlı.

Battalgazi'de 1427, Pütürge'de 987, Yeşilyurt'ta 655, Kale'de 510, Doğanyol'da 131, Akçadağ ilçesinde ise 5 olmak üzere 3 bin 715 binanın az hasarlı olduğu kentte, Battalgazi'de 19, Doğanyol ilçesinde ise 1 konut acil olarak yıkılacak.

Ayrıca deprem bölgesinde 5 bin 948 çadır, 1119 hayvan çadırı, 55 ton hayvan yemi dağıtıldı, 131 ahır yıkıldı. Doğanyol'da 59 büyükbaş ve bir küçükbaş, Pütürge'de 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde 129 kişiye 645 bin lira eşya, 109 yıkık derecede hasarlı ev sahibine de 1 milyon 199 bin lira nakdi yardım yapıldı.

Açıklamada, depremde yakını vefat eden 3 kişiye 30 bin lira, 88 yaralıya ise 88 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 962 bin lira nakdi yardım yapıldığı bilgisine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde 1025 haneye 1025 ton kömür dağıtıldı. Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 6 bin 628 yatak, 11 bin 525 battaniye, 5 bin 488 ısıtıcı, 10 bin 604 hazır gıda, 19 bin 312 gıda kolisi, 9 bin 12 hijyen paketi, 2 bin 824 giyim malzemesi desteği sunuldu. İl genelinde içme suyu ve elektrikle ilgili sorun yaşanmıyor. Bazı mahallelerin yolları hasarlı ancak ulaşım yönünden sorun yaşanmıyor. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam ediyor. Çadır kurma çalışmalarına 40 asker, 370 jandarma personeli, 70 AFAD ekibi ve 244 köy korucusu katılıyor. Hasar tespiti için 210 teknik personel ile sahada çalışmalar sürüyor."

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