Malatya Valiliği Elazığ depremine ilişkin son durumu paylaştı

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişinin sağlık kuruluşlarına müracaat ettiği Malatya'da, hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin tedavisi sürüyor.

HASARLI BİNALAR VE ACİLEN YIKILACAK BİNALAR



Pütürge ilçesinde 2181, Battalgazi'de 1270, Kale'de 843, Doğanyol'da 451, Yeşilyurt'ta ise 183 olmak üzere 4 bin 928 binada 9

bin 310 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Doğanyol ilçesinde 132, Battalgazi'de 108, Pütürge'de 62, Kale'de 11, Yeşilyurt'ta ise 6 bina acil yıkılacak.

Battalgazi'de 4 bin 733, Pütürge'de 1595, Yeşilyurt'ta 723, Kale'de 763, Doğanyol'da ise 414 olmak üzere toplam 8 bin 228

binada, 27 bin 89 bağımsız bölümün az hasarlı olduğu tespit edildi.

BÖLGEDEKİ YARDIMLAR



Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi'de 286 kişiye eşya yardımı kapsamında 1 milyon 805 bin lira, 1986 yıkık ve hasarlı ev sahibine 14 milyon 718 bin lira, Battalgazi, Pütürge, Kale, Doğanyol ve Yeşilyurt ilçelerinde yıkık derecede hasarlı evde ikamet eden 530 kiracıya 1 milyon 615 bin lira, depremde yakını vefat eden 3 kişiye 30 bin lira, 88 yaralıya ise 88 bin lira olmak üzere toplamda 18 milyon 256 bin liralık nakdi yardım yapıldı.