HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Malatya Valiliği, engelli bir kız çocuğun cinsel istismara uğradı iddiasını yalanladı

Malatya Valiliği, engelli bir kız çocuğun cinsel istismara uğradı iddiasını yalanladı

02.01.2021 23:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Malatya Valiliği, engelli bir kız çocuğun cinsel istismara uğradı iddiasını yalanladı

Malatya Valiliği, yaptığı yazılı bir açıklama ile engelli bir kız çocuğun cinsel istismara uğradı iddiasını yalanladı. Valilik, Adli Tıp Kurumundan alınan raporda cinsel istismara yönelik herhangi bir bulgunun bulunmadığını duyurdu.

Malatya'nın Arguvan ilçesi Narmikan mahallesinde zihinsel engelli bir çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin Malatya Valiliği açıklama yaptı.

Valiliğin iddiaları yalanladığı açıklamada, "Soruşturma kapsamında mağdur ve diğer ilgilerin beyanı üzerine Adli Tıp Kurumundan aldırılan raporda; mağdurun 'herhangi bir şekilde cinsel istismara uğradığına dair bulgu tespit edilemediği' belirtilmiş olup soruşturma Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir" denildi.

2004 doğumlu çocuğun koruma ve bakım altına alındığı duyuruldu.

https://twitter.com/TCMalatyaV/status/1345464831692988417

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'da yaptığı paylaşımda, olayın adli ve güvenlik birimlerince tetkik edildiği ve tecavüz bulgusunun olmadığını söyledi.

Soylu paylaşımında ayrıca, "her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden" ve "sosyal medya mahkemelerinden yorulduklarını" ifade etti.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1345463736178511878

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "üç kişinin jandarmada ifadelerinin alındığı ve savcılığa iletildiği belirtiliyor" dedi ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Söz konusu iddialar sosyal medyada "#EmineyeKimTecavüzetti" etiketi ile paylaşıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem'den Serenay hamlesiCem'den Serenay hamlesi
Nijer'de terör saldırısı: 56 ölü!Nijer'de terör saldırısı: 56 ölü!
Diyanet'e cami rehberi ve PDR öğretmen alımı yapılacak!Diyanet'e cami rehberi ve PDR öğretmen alımı yapılacak!

En Çok Okunan Haberler

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Ünlü profesörden çok kritik uyarı: Koronavirüsten daha kötü olacak

Ünlü profesörden çok kritik uyarı: Koronavirüsten daha kötü olacak

Bodrum'da korkunç olay! Elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Bodrum'da korkunç olay! Elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Ocak koronavirüs tablosu

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Diğer Haberler

Resulayn'daki bombalı saldırı anı kamerada

Resulayn'daki bombalı saldırı anı kamerada

Nijer'de terör saldırısı: 56 kişi hayatını kaybetti

Nijer'de terör saldırısı: 56 ölü!

Ebola salgınını keşfeden profesörden kritik uyarı: Koronavirüsten daha kötü olacak

Ünlü profesörden çok kritik uyarı: Koronavirüsten daha kötü olacak

Dünyanın en zengin 500 insanı 2020'de servetlerine toplam 1,8 trilyon dolar kattı

2020 onlara yaradı! Servetlerine servet kattılar

İngiltere'de farklı Kovid-19 aşıları karıştırılarak kullanılabilecek

İngiltere'den kritik koronavirüs aşısı kararı

İran'dan Trump'a 'İsrailli provokatör ajanlar saldırı planlıyor' uyarısı

İran'dan Trump'a uyarı: Tuzağa karşı dikkatli ol

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.