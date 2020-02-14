Malatya Valiliği yıkılacak bina sayısını açıkladı

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişinin yaralandığı Malatya'da, hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin tedavisi sürüyor.

YIKILACAK BİNA SAYISI AÇIKLANDI



Pütürge ilçesinde 936, Battalgazi'de 892, Kale'de 843, Doğanyol'da 435, Yeşilyurt'ta ise 143 olmak üzere 3 bin 249 binada 6 bin 231 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu belirlendi. Doğanyol'da 132, Battalgazi'de 105, Pütürge'de 29, Kale'de 11, Yeşilyurt'ta ise 7 bina acil yıkılacak.

Ayrıca, Battalgazi'de 2 bin 614, Pütürge'de 755, Yeşilyurt'ta 537, Kale'de 763, Doğanyol'da ise 393 olmak üzere toplam 5 bin 62 binada, 16 bin 598 bağımsız bölümün az hasarlı olduğu tespit edildi.

Deprem bölgesinde 5 bin 948 çadır, 1169 hayvan çadırı, 69 ton hayvan yemi dağıtıldı. 131 ahırın yıkıldığı, Doğanyol'da 55 büyükbaş ve bir küçükbaş, Kale'de 4 büyükbaş, Pütürge'de ise 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

14 MİLYON 988 BİN 500 LİRALIK NAKDİ YARDIM YAPILDI



Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi'de 273 kişiye eşya yardımı kapsamında 1 milyon 415 bin lira, 1512 yıkık ve hasarlı ev sahibine 12 milyon 348 bin lira, Battalgazi, Pütürge, Kale, Doğanyol ve Yeşilyurt ilçesinde yıkık derecede hasarlı evde ikamet eden 327 kiracıya 1 milyon 107 bin 500 lira, depremde yakını vefat eden 3 kişiye 30 bin lira, 88 yaralıya ise 88 bin lira olmak üzere toplamda 14 milyon 988 bin 500 liralık nakdi yardım yapıldı.