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Malatya Valiliği yıkılacak bina sayısını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 12:23 | Son Güncelleme

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında 3 bin 249 binanın ağır, 5 bin 62 binanın az hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Doğanyol'da 132, Battalgazi'de 105, Pütürge'de 29, Kale'de 11, Yeşilyurt'ta ise 7 bina acil yıkılacak.

Malatya Valiliği yıkılacak bina sayısını açıkladı

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişinin yaralandığı Malatya'da, hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin tedavisi sürüyor.

YIKILACAK BİNA SAYISI AÇIKLANDI

Pütürge ilçesinde 936, Battalgazi'de 892, Kale'de 843, Doğanyol'da 435, Yeşilyurt'ta ise 143 olmak üzere 3 bin 249 binada 6 bin 231 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu belirlendi. Doğanyol'da 132, Battalgazi'de 105, Pütürge'de 29, Kale'de 11, Yeşilyurt'ta ise 7 bina acil yıkılacak.

Ayrıca, Battalgazi'de 2 bin 614, Pütürge'de 755, Yeşilyurt'ta 537, Kale'de 763, Doğanyol'da ise 393 olmak üzere toplam 5 bin 62 binada, 16 bin 598 bağımsız bölümün az hasarlı olduğu tespit edildi.

Deprem bölgesinde 5 bin 948 çadır, 1169 hayvan çadırı, 69 ton hayvan yemi dağıtıldı. 131 ahırın yıkıldığı, Doğanyol'da 55 büyükbaş ve bir küçükbaş, Kale'de 4 büyükbaş, Pütürge'de ise 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

14 MİLYON 988 BİN 500 LİRALIK NAKDİ YARDIM YAPILDI

Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi'de 273 kişiye eşya yardımı kapsamında 1 milyon 415 bin lira, 1512 yıkık ve hasarlı ev sahibine 12 milyon 348 bin lira, Battalgazi, Pütürge, Kale, Doğanyol ve Yeşilyurt ilçesinde yıkık derecede hasarlı evde ikamet eden 327 kiracıya 1 milyon 107 bin 500 lira, depremde yakını vefat eden 3 kişiye 30 bin lira, 88 yaralıya ise 88 bin lira olmak üzere toplamda 14 milyon 988 bin 500 liralık nakdi yardım yapıldı.

Doğanyol, Pütürge, Battalgazi ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımının devam ediyor. Çadır kurma çalışmalarına 347 jandarma personeli, 70 AFAD ekibi ve 231 köy korucusunun katıldı. Hasar tespiti için ise 100 ekipte 200 teknik personelle sahada çalışmaların sürdürülüyor.

Açıklamada ayrıca şu bilgilere de yer verildi:

"Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde 5 bin 90 haneye 5 bin 90 ton kömür dağıtıldı. Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 6 bin 778 yatak, 11 bin 707 battaniye, 5 bin 767 ısıtıcı, 10 bin 604 hazır gıda, 49 bin 744 gıda kolisi, 16 bin 951 hijyen paketi, 4 bin 615 giyim malzemesi desteği sunuldu. Telef olan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 küçükbaş hayvan Pütürge ve Doğanyol'da, 66 büyükbaş hayvan ise Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçelerindeki hak sahiplerine dağıtıldı. İl genelinde içme suyu ve elektrikle ilgili sorun yaşanmıyor. Bazı mahallelerin yolları hasarlı ancak ulaşım yönünden sorun bulunmuyor."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Valiliği Elazığ deprem

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