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Malatya Valiliğinden deprem açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 10:24 | Son Güncelleme

Malatya Valiliği, Arguvan ilçesinde sabah erken saatlerde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu.Valilik açıklamasında, "Arguvan ilçesinde 15 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 07.41’de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma vuku bulmamış olup il Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri tarafından oluşturulan teknik ekipler tarafından Arguvan ve Hekimhan ilçesine bağlı mahallelerde deprem nedeniyle bazı binalarda oluşan hasar tespitine yönelik çalışmalara başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Malatya Valiliği, Arguvan ilçesinde sabah erken saatlerde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu.
Valilik açıklamasında, "Arguvan ilçesinde 15 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 07.41’de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma vuku bulmamış olup il Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri tarafından oluşturulan teknik ekipler tarafından Arguvan ve Hekimhan ilçesine bağlı mahallelerde deprem nedeniyle bazı binalarda oluşan hasar tespitine yönelik çalışmalara başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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