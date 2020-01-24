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  4. Malatya Valisi Aydın Baruş: "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı."

Malatya Valisi Aydın Baruş: "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı."

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 24.01.2020 23:05 | Son Güncelleme

Malatya Valisi Aydın Baruş: "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı."


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Anahtar Kelimeler:
Deprem Malatya

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