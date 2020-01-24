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Malatya Valisi Aydın Baruş: "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı."
Malatya Valisi Aydın Baruş: "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı."
ŞANLIURFA
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24.01.2020 23:05 |
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Malatya Valisi Aydın Baruş: "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı."
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