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Malatya Valisi Baruş ile Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka sayıları çelişti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 18:38 | Son Güncelleme

Malatya Valisi Aydın Baruş’un açıkladığı yeni vaka sayısı ile Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı tablo birbiriyle çelişti. Vali Baruş, ildeki vaka sayılarının 1 Temmuz'dan itibaren artışta olduğunu ve özellikle son 2 gündür günlük 100'lü rakamları aşan hasta sayılarına ulaştıklarını duyurdu. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı tabloda ise Malatya’nın da yer aldığı Ortadoğu Anadolu bölgesinde aynı tarihlerde en yüksek yeni vaka sayısının 45 olduğu görüldü.

Malatya Valisi Baruş ile Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka sayıları çelişti!

Malatya Valisi Baruş, 30 Temmuz'da İl Pandemi Kurulu toplantısı sonrasında Malatya'nın koronavirüs (Covid-19) ile mücadeledeki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kentte 1 Temmuz’dan itibaren yeni vaka sayısının sürekli bir artış içinde olduğunu vurgulayan Baruş, "Özellikle son 2 gündür günlük 100’lü rakamları aşan hasta sayılarına ulaştık. Toplamda pozitif vaka sayımız 2 binin üzerine çıktı. Şu anda aktif olarak takip edilen bin civarında hastamız var" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İSE EN YÜKSEK 45 OLARAK BİLDİRDİ

Diğer yandan Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında oluşturduğu ve günlük salgın rakamlarını içeren tabloların yer aldığı internet sitesinde ise aynı tarihlerde Malatya'nın da bulunduğu Ortadoğu Anadolu bölgesinde en yüksek yeni vaka sayısı 45 olarak bildirildi.

Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre 27-28-29 ve 30 Temmuz tarihlerinde o bölgede en yüksek yeni vaka sayısı 45 olarak gösterildi.

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