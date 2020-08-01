Malatya Valisi Baruş: Son 4 gündür 100'den fazla yeni vaka çıkıyor

Malatya Valisi Aydın Baruş, koronavirüs salgınında kentteki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Son 4 gündür günde ortalama 100’den fazla pozitif vakanın çıkması üzerine açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

"TOPLAM VAKA SAYIMIZ 2 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI"

Baruş, Malatya'da ilk vakanın çıktığı 15 Mart tarihinden itibaren 1 Temmuz'a kadar düşük sayılarla seyreden salgının bu tarihten itibaren sürekli yükselişe geçtiğini, son 4 gündür günlük 100'lü rakamları aştıklarını belirterek, "Toplamda pozitif vaka sayımız 2 binin üzerine çıktı. Şu anda aktif olarak takip edilen bin civarında hastamız var. Maalesef 44 vatandaşımızı koronavirüs salgını nedeniyle kaybettik. 6 binin üzerinde vatandaşımız pozitif vakanın temaslısı olarak evlerinde izole edildiler. Hasta sayılarından da anlaşıldığı üzere artık neredeyse hepimizin çevresinde en az bir tane koronavirüs hastalığına yakalanmış veya geçirmiş bir tanıdığımız var. Neredeyse her sokakta en az bir pozitif vakamız oldu. Muhtemelen bundan sonraki günlerde de benzer durumlarla karşılaşacağız" dedi.