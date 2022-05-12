Malatya Valisi Hulusi Şahin, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Malatya Valisi Hulusi Şahin kimdir? Hulusi Şahin ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Ayrıntılar haberimizde...

MALATYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN KİMDİR?

Hulusi Şahin 1971 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi'nden mezun oldu.

HULUSİ ŞAHİN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1994 yılında Aksaray Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı. 1997 yılında 84. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu tamamlayarak Kazımkarabekir ilçesinde göreve başladı ve ardından Çıldır, Arsin ilçelerinde Kaymakamlık yaptı. 2004 yılında Birleşik Krallık'ta bulunan Exeter Üniversitesinde "Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları" üzerine hazırladığı tez, üniversite senatosu tarafından Merit (Liyakat) derecesi ile kabul gördü. 2005'te yurda döndükten sonra 2006'da Besni Kaymakamlığı, 2009'da Sungurlu Kaymakamlığı, 2013 yılında Dilovası Kaymakamlığı, 2016 yılında Esenler Kaymakamlığı görevlerini üstlendi.

26 Ekim 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Batman Valiliğine atanmıştır.

Bu görevinin yanı sıra 23 Mart 2020 tarihinden itibaren de, terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'in yerine Batman Belediyesi Başkan Vekili olarak atanmıştır.

Evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Hulusi Şahin, 12 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Malatya Valisi olarak atandı.

