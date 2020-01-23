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Malatya ve çevresi için kuvvetli rüzgar uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 14:51 | Son Güncelleme

Meteoroloji tarafından Malatya, Elazığ ve Adıyaman için şiddetli fırtına uyarısı yapıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13.

Meteoroloji tarafından Malatya, Elazığ ve Adıyaman için şiddetli fırtına uyarısı yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ, Malatya ve Adıyaman çevresi için şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. Kuzey ve kuzeybatıdan esmesi beklenen şiddetli rüzgar ve fırtınanın 23 Ocak Perşembe günü akşam saat 21,00 gibi başlaması ve 24 Ocak Cuma akşamına kadar sürmesi beklenirken, hızının ise saatte zaman zaman 100 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Yapılan açıklamada, ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar, çatı uçması, kar bulunan yerlerde tipi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olaylara karşı kamu kurum, kuruluşlar ve vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.

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