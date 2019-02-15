Malatya ve İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 5 tutuklama

MALATYA ve İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen salı günü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 9 şüpheliyi yakalamak için Malatya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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