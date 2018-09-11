Malatya ve Konya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA ve Konya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, KOM Şube ekipleri tarafından Malatya ve Konya'da belirlenen 8 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 'FETÖ terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan 10 kişi, gözaltına alındı. Adreste bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, adreslerinde arama yapılan şüpheliler, emniyete götürüldü.
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