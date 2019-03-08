HABER

Malatya ve Kütahya'da 'torbacı' operasyonu: 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 17:43 | Son Güncelleme

MALATYA kent merkezi ve Kütahya'da polis ekipleri tarafından 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Malatya ve Kütahya'da 'torbacı' operasyonu: 4 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA kent merkezi ve Kütahya'da polis ekipleri tarafından
'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya ve Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 'torbacı'ları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisin adreslerde yaptığı aramalarda, 90 gram sentetik kannabinoid, 25 gram eroin, 4,75 gram esrar, 15 kontrole tabi hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler 5 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Malatya ve Kütahya'da 'torbacı' operasyonu: 4 tutuklamaMalatya ve Kütahya'da 'torbacı' operasyonu: 4 tutuklamaMalatya ve Kütahya'da 'torbacı' operasyonu: 4 tutuklama

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Şanlıurfa'da ilçe adliye binasının çatısı çöktüŞanlıurfa'da ilçe adliye binasının çatısı çöktü
Malatya merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklamaMalatya merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.