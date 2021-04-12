Malatya ve Manisa iftar saatleri | Malatya ve Manisa'daki sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayı imsakiyesini paylaştı. 13 Nisan’da başlayacak olan Ramazan, 12 Mayıs’ta son bulacak. Malatya ve Manisa'da gün gün sahur, imsak, iftar ve akşam namazı vakti, imsakiyede yer aldı.

MANİSA'DA SAHUR, İFTAR VE AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Manisa'da ilk imsak vakti 05:04’te giriyor. Yani Müslümanlar, bu saate kadar bir şeyler yiyip içebilecek. Bu saatten sonra da niyetler getirilecek. Akşam namazı da 19:52'de okunacak. Yani Manisa'daki vatandaşlar, akşam 19:52'de ilk orucunu açacak.

MANİSA'DA İMSAK, SABAH, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM VE YATSI NAMAZI SAATLERİ

12 Nisan 2021 Pazartesi 05:05 06:32 13:16 16:56 19:51 21:11

13 Nisan 2021 Salı 05:04 06:30 13:16 16:56 19:52 21:13

14 Nisan 2021 Çarşamba 05:02 06:29 13:16 16:56 19:52 21:14

15 Nisan 2021 Perşembe 05:00 06:27 13:15 16:56 19:53 21:15

16 Nisan 2021 Cuma 04:58 06:26 13:15 16:57 19:54 21:16

17 Nisan 2021 Cumartesi 04:57 06:25 13:15 16:57 19:55 21:18

18 Nisan 2021 Pazar 04:55 06:23 13:15 16:57 19:56 21:19

19 Nisan 2021 Pazartesi 04:53 06:22 13:14 16:57 19:57 21:20

20 Nisan 2021 Salı 04:51 06:20 13:14 16:58 19:58 21:21

21 Nisan 2021 Çarşamba 04:50 06:19 13:14 16:58 19:59 21:23

22 Nisan 2021 Perşembe 04:48 06:18 13:14 16:58 20:00 21:24

23 Nisan 2021 Cuma 04:46 06:16 13:14 16:58 20:01 21:25

24 Nisan 2021 Cumartesi 04:44 06:15 13:13 16:59 20:02 21:26

25 Nisan 2021 Pazar 04:43 06:14 13:13 16:59 20:03 21:28

26 Nisan 2021 Pazartesi 04:41 06:12 13:13 16:59 20:04 21:29

27 Nisan 2021 Salı 04:39 06:11 13:13 16:59 20:05 21:30

28 Nisan 2021 Çarşamba 04:38 06:10 13:13 16:59 20:06 21:32

29 Nisan 2021 Perşembe 04:36 06:09 13:13 17:00 20:07 21:33

30 Nisan 2021 Cuma 04:34 06:07 13:13 17:00 20:08 21:34

01 Mayıs 2021 Cumartesi 04:33 06:06 13:12 17:00 20:09 21:36

02 Mayıs 2021 Pazar 04:31 06:05 13:12 17:00 20:10 21:37

03 Mayıs 2021 Pazartesi 04:30 06:04 13:12 17:01 20:11 21:38

04 Mayıs 2021 Salı 04:28 06:03 13:12 17:01 20:12 21:40

05 Mayıs 2021 Çarşamba 04:26 06:02 13:12 17:01 20:13 21:41

06 Mayıs 2021 Perşembe 04:25 06:00 13:12 17:01 20:13 21:42

07 Mayıs 2021 Cuma 04:23 05:59 13:12 17:01 20:14 21:44

08 Mayıs 2021 Cumartesi 04:22 05:58 13:12 17:02 20:15 21:45

09 Mayıs 2021 Pazar 04:20 05:57 13:12 17:02 20:16 21:46

10 Mayıs 2021 Pazartesi 04:19 05:56 13:12 17:02 20:17 21:48

11 Mayıs 2021 Salı 04:17 05:55 13:12 17:02 20:18 21:49

12 Mayıs 2021 Çarşamba 04:16 05:54 13:12 17:02 20:19 21:50

