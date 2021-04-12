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Malatya ve Manisa iftar saatleri | Malatya ve Manisa'daki sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

12.04.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 13 Nisan itibarıyla başlayacak Ramazan ayında Malatya ve Manisa'daki sahur, iftar ve imsak vakitleri belli oldu. Malatya ve Manisa'daki ilk sahur, imsak, iftar yani akşam namazı saatleri, gün gün paylaşıldı.

Malatya ve Manisa iftar saatleri | Malatya ve Manisa'daki sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayı imsakiyesini paylaştı. 13 Nisan’da başlayacak olan Ramazan, 12 Mayıs’ta son bulacak. Malatya ve Manisa'da gün gün sahur, imsak, iftar ve akşam namazı vakti, imsakiyede yer aldı.

MALATYA'DA SAHUR, İFTAR VE AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı imsakiyeye göre; Malatya'da yaşayanlar 04:21’e kadar sahur yapabilecek. Malatya'da ilk imsak vakti 05:47'de bitecek. Malatya'da ilk akşam namazı 19:08'de okunacak.

Kırklareli ve Kırşehir iftar saatleri | Kırklareli ve Kırşehir'deki sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

MALATYA'DA İMSAK, SABAH, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM VE YATSI NAMAZI SAATLERİ

13 Nisan 2021 Salı 04:21 05:47 12:32 16:12 19:08 20:28
14 Nisan 2021 Çarşamba 04:19 05:46 12:32 16:13 19:09 20:29
15 Nisan 2021 Perşembe 04:17 05:44 12:32 16:13 19:10 20:31
16 Nisan 2021 Cuma 04:15 05:43 12:32 16:13 19:11 20:32
17 Nisan 2021 Cumartesi 04:14 05:41 12:31 16:13 19:11 20:33
18 Nisan 2021 Pazar 04:12 05:40 12:31 16:13 19:12 20:34
19 Nisan 2021 Pazartesi 04:10 05:39 12:31 16:14 19:13 20:36
20 Nisan 2021 Salı 04:09 05:37 12:31 16:14 19:14 20:37
21 Nisan 2021 Çarşamba 04:07 05:36 12:31 16:14 19:15 20:38
22 Nisan 2021 Perşembe 04:05 05:35 12:30 16:14 19:16 20:39
23 Nisan 2021 Cuma 04:03 05:33 12:30 16:15 19:17 20:41
24 Nisan 2021 Cumartesi 04:02 05:32 12:30 16:15 19:18 20:42
25 Nisan 2021 Pazar 04:00 05:31 12:30 16:15 19:19 20:43
26 Nisan 2021 Pazartesi 03:58 05:29 12:30 16:15 19:20 20:45
27 Nisan 2021 Salı 03:57 05:28 12:29 16:15 19:21 20:46
28 Nisan 2021 Çarşamba 03:55 05:27 12:29 16:16 19:22 20:47
29 Nisan 2021 Perşembe 03:54 05:26 12:29 16:16 19:23 20:49
30 Nisan 2021 Cuma 03:52 05:24 12:29 16:16 19:24 20:50
01 Mayıs 2021 Cumartesi 03:50 05:23 12:29 16:16 19:25 20:51
02 Mayıs 2021 Pazar 03:49 05:22 12:29 16:16 19:26 20:52
03 Mayıs 2021 Pazartesi 03:47 05:21 12:29 16:17 19:27 20:54
04 Mayıs 2021 Salı 03:46 05:20 12:29 16:17 19:27 20:55
05 Mayıs 2021 Çarşamba 03:44 05:19 12:28 16:17 19:28 20:56
06 Mayıs 2021 Perşembe 03:42 05:17 12:28 16:17 19:29 20:58
07 Mayıs 2021 Cuma 03:41 05:16 12:28 16:17 19:30 20:59
08 Mayıs 2021 Cumartesi 03:39 05:15 12:28 16:18 19:31 21:00
09 Mayıs 2021 Pazar 03:38 05:14 12:28 16:18 19:32 21:02
10 Mayıs 2021 Pazartesi 03:37 05:13 12:28 16:18 19:33 21:03
11 Mayıs 2021 Salı 03:35 05:12 12:28 16:18 19:34 21:04
12 Mayıs 2021 Çarşamba 03:34 05:11 12:28 16:18 19:35 21:06

MANİSA'DA SAHUR, İFTAR VE AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Manisa'da ilk imsak vakti 05:04’te giriyor. Yani Müslümanlar, bu saate kadar bir şeyler yiyip içebilecek. Bu saatten sonra da niyetler getirilecek. Akşam namazı da 19:52'de okunacak. Yani Manisa'daki vatandaşlar, akşam 19:52'de ilk orucunu açacak.

Kırklareli ve Kırşehir iftar saatleri | Kırklareli ve Kırşehir'deki sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

MANİSA'DA İMSAK, SABAH, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM VE YATSI NAMAZI SAATLERİ

12 Nisan 2021 Pazartesi 05:05 06:32 13:16 16:56 19:51 21:11
13 Nisan 2021 Salı 05:04 06:30 13:16 16:56 19:52 21:13
14 Nisan 2021 Çarşamba 05:02 06:29 13:16 16:56 19:52 21:14
15 Nisan 2021 Perşembe 05:00 06:27 13:15 16:56 19:53 21:15
16 Nisan 2021 Cuma 04:58 06:26 13:15 16:57 19:54 21:16
17 Nisan 2021 Cumartesi 04:57 06:25 13:15 16:57 19:55 21:18
18 Nisan 2021 Pazar 04:55 06:23 13:15 16:57 19:56 21:19
19 Nisan 2021 Pazartesi 04:53 06:22 13:14 16:57 19:57 21:20
20 Nisan 2021 Salı 04:51 06:20 13:14 16:58 19:58 21:21
21 Nisan 2021 Çarşamba 04:50 06:19 13:14 16:58 19:59 21:23
22 Nisan 2021 Perşembe 04:48 06:18 13:14 16:58 20:00 21:24
23 Nisan 2021 Cuma 04:46 06:16 13:14 16:58 20:01 21:25
24 Nisan 2021 Cumartesi 04:44 06:15 13:13 16:59 20:02 21:26
25 Nisan 2021 Pazar 04:43 06:14 13:13 16:59 20:03 21:28
26 Nisan 2021 Pazartesi 04:41 06:12 13:13 16:59 20:04 21:29
27 Nisan 2021 Salı 04:39 06:11 13:13 16:59 20:05 21:30
28 Nisan 2021 Çarşamba 04:38 06:10 13:13 16:59 20:06 21:32
29 Nisan 2021 Perşembe 04:36 06:09 13:13 17:00 20:07 21:33
30 Nisan 2021 Cuma 04:34 06:07 13:13 17:00 20:08 21:34
01 Mayıs 2021 Cumartesi 04:33 06:06 13:12 17:00 20:09 21:36
02 Mayıs 2021 Pazar 04:31 06:05 13:12 17:00 20:10 21:37
03 Mayıs 2021 Pazartesi 04:30 06:04 13:12 17:01 20:11 21:38
04 Mayıs 2021 Salı 04:28 06:03 13:12 17:01 20:12 21:40
05 Mayıs 2021 Çarşamba 04:26 06:02 13:12 17:01 20:13 21:41
06 Mayıs 2021 Perşembe 04:25 06:00 13:12 17:01 20:13 21:42
07 Mayıs 2021 Cuma 04:23 05:59 13:12 17:01 20:14 21:44
08 Mayıs 2021 Cumartesi 04:22 05:58 13:12 17:02 20:15 21:45
09 Mayıs 2021 Pazar 04:20 05:57 13:12 17:02 20:16 21:46
10 Mayıs 2021 Pazartesi 04:19 05:56 13:12 17:02 20:17 21:48
11 Mayıs 2021 Salı 04:17 05:55 13:12 17:02 20:18 21:49
12 Mayıs 2021 Çarşamba 04:16 05:54 13:12 17:02 20:19 21:50

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Manisa Malatya

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