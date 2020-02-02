HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya’da 02.02.2020 yoğunluğu

Malatya’da 02.02.2020 yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 16:49 | Son Güncelleme

Malatya’da nikah salonlarında 02.02.2020 yoğunluğu yaşandı.Nikahlarını 02.02.2020’de kıydırmak isteyen 21 çiftin nikahı Malatya Nikah Nikah Sarayı’nda kıyıldı.

Malatya’da 02.02.2020 yoğunluğu

Malatya’da nikah salonlarında 02.02.2020 yoğunluğu yaşandı.
Nikahlarını 02.02.2020’de kıydırmak isteyen 21 çiftin nikahı Malatya Nikah Nikah Sarayı’nda kıyıldı. Evlenen çiftlerden Hamza Boy, akılda daha kalıcı olması nedeniyle 02.02.2020 gününü seçtiklerini söyledi.
Musa Hanbay ve Sena Hanbay (Adlı) çifti de ömür boyu mutluluk için imza attılar. Malatya Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesi eski müdürlerinden Cumali Hanbay’ın torunu ve Belediye Memurları Sendikası Malatya Şube Başkanı Hüseyin Hanbay’ın oğlu olan Musa Hanbay, “Nikah gününün bugüne denk gelmesi tesadüf oldu. Özel bir güne gelmesi iyi oldu. Unutulmayacak gün. İnşallah hayırlara vesile olur” dedi.
Dede Cumali Hanbay da, “13-14 torunum var. Torunlarımdan biri olan Musa’ya evlilik cüzdanını vermek bana nasip oldu. Allah uzun ömürler versin" ifadelerini kullandı.
Sena Hanbay ise, “Çok mutluyum. Fazla bir şey söyleyemiyorum. Bu tarih benim için tesadüf oldu. Çok güzel bir tarihe denk geldi” diye konuştu.

Malatya’da 02.02.2020 yoğunluğu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNERNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacakNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacak
Bakan Kurum açıkladı: Çalışmalarımız başladıBakan Kurum açıkladı: Çalışmalarımız başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Elazığ'daki 6.8'lik deprem sonrası Bakan Kurum'dan 'konut' açıklaması

Bakan Kurum açıkladı: Çalışmalarımız başladı

Sömestr tatilinin son günü Palandöken doldu taştı

Tatilin son günü doldu taştı

Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı

Korucunun cansız bedenine ulaşıldı

Bursa'da karnı acıkan domuzlar markete girdi

Yer: Bursa! Domuzlar market bastı

Büyükçekmece'de 'gürültü' cinayeti

Büyükçekmece'de 'gürültü' cinayeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.