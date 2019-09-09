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Malatya’da ’09.09.2019’ yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 17:53 | Son Güncelleme

Nikah tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen Malatyalı çiftler, ‘09.09.2019’ tarihini seçti.

Nikah tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen Malatyalı çiftler, ‘09.09.2019’ tarihini seçti. Büyükşehir Belediyesi, bugüne özel 41 çiftin nikahını kıydı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi’ne müracaat eden 41 çift evlilik tarihlerini özel kılmak için 09.09.2019 tarihinde nikah masasına oturdu. Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Memuru Zeynal Abidin Yıldız, tarih olarak bu tür özel günlerde daha çok nikah kıyıldığını söyledi. 09.09.2019 tarihinde nikah kıymak isteyen 41 çiftin daha önceden kendilerine başvurduğunu dile getiren Yıldız, “Bugün 41 çiftin nikahını kıydık. Çok kutsal bir görev olması dolayısıyla iç huzur yaşıyoruz. 2 yılı aşkındır Büyükşehir belediyesi nikah memuru olarak görev yapıyorum. Buraya gelen kıymetli çiftlerimiz huzurlu ve nezih bir şekilde başvuruların alınması ve hemen akabinde hızlı bir şekilde dilek ve temennilerle yollarına devam etmeleri adına burada her türlü yardımda bulunuyoruz” ifadelerine yer verdi.
Bu tür özel günlerde yoğunluklarının diğer günlere oranla daha da artığını dile getiren Yıldız, “Vatandaşlarımız daha çok doğum günleri, tanışma yıl dönümlerinde de nikah kıymayı tercih ediyorlar.” şeklinde konuştu.
Yeni evlenen çiftlere de tavsiyelerde bulunan Nikah Memuru Yıldız, “Her şeyden önce birbirlerine bu kutlu yolda saygılı, hayırlı, sağlıklı bol rızklı bir ömür geçirmeleri dilek ve temennisiyle ve mutlu yaşamlarında her iki aileye bu beraberliğin huzur ve mutluluk getirmesini devletimize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı nesiller yetiştirmeleri adına kendilerine dilek ve temennilerde bulunuyorum” diye konuştu.

Malatya’da ’09.09.2019’ yoğunluğu

Malatya’da ’09.09.2019’ yoğunluğu

Malatya’da ’09.09.2019’ yoğunluğu

Malatya’da ’09.09.2019’ yoğunluğu

Malatya’da ’09.09.2019’ yoğunluğu

Malatya’da ’09.09.2019’ yoğunluğu

Malatya’da ’09.09.2019’ yoğunluğu

Malatya’da ’09.09.2019’ yoğunluğu

Malatya’da ’09.09.2019’ yoğunluğu

Malatya’da ’09.09.2019’ yoğunluğu

Malatya’da ’09.09.2019’ yoğunluğu

Malatya’da ’09.09.2019’ yoğunluğu

Malatya’da ’09.09.2019’ yoğunluğu
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