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  4. Malatya’da 1 kişi karbonmonoksit zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Malatya’da 1 kişi karbonmonoksit zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

23.01.2021 01:54 | Son Güncelleme:
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Malatya’da karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı.Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Evliyaoğlu Sokak üzerinde bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan M.N.’den haber alamayan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler şahsın ikametine giremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Malatya’da karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Evliyaoğlu Sokak üzerinde bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan M.N.’den haber alamayan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler şahsın ikametine giremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekipleri tarafından kapı açılarak ikamete girilirken, M.N. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
M.N.’nin sağlık durumumun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ekipler olayın karbonmonoksit zehirlenmesi olup olmadığını araştırıyor.

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