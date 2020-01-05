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  4. Malatya’da 103 mahalle yolu ulaşıma kapalı

Malatya’da 103 mahalle yolu ulaşıma kapalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 20:20 | Son Güncelleme

Malatya’da kar ve tipi nedeniyle 103 kırsal mahalle yolunun kapalı olduğu belirtildi.Büyükşehir Belediyesi Yol Altyapı ve Koordinasyon Daire Başkanlığından alınan bilgiye gere, dün başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte kent genelinde 226 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 123 mahalle yolu ulaşıma açılırken 103 yerleşim yerinin yolunun ise halen kapalı olduğu öğrenildi.

Malatya’da 103 mahalle yolu ulaşıma kapalı

Malatya’da kar ve tipi nedeniyle 103 kırsal mahalle yolunun kapalı olduğu belirtildi.
Büyükşehir Belediyesi Yol Altyapı ve Koordinasyon Daire Başkanlığından alınan bilgiye gere, dün başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte kent genelinde 226 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 123 mahalle yolu ulaşıma açılırken 103 yerleşim yerinin yolunun ise halen kapalı olduğu öğrenildi. AYKOME’den yapılan açıklamada ise kapalı köy yolları şu şekilde:
"Pütürge ilçesi 30, Akçadağ ilçesi 10, Hekimhan ilçesi 20, Arapgir ilçesi 8, Arguvan ilçesi 6, Kale ilçesi 8, Doğanyol ilçesi 4, Kuluncak ilçesi 6, Yazıhan ilçesi 6 ve Battalgazi ilçesi 5".

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