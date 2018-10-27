HABER

Malatya'da 140 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 14:40 | Son Güncelleme

MALATYA'da, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 140 göçmen polis ekipleri tarafından otogarda yakalandı.

Malatya'da 140 kaçak göçmen yakalandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 140 göçmen polis ekipleri tarafından otogarda yakalandı.
Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) çok sayıda yabancı uyruklu kişinin bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Otogarda ekiplerce yapılan çalışmada, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan ve Bangladeş uyruklu 140 göçmen tespit edildi. İlk önce İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve yiyecek verilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Kaçak göçmenler, 10 gündür Malatya'da olduklarını, İstanbul'a gitmek için otogarda beklediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Malatya'da 140 kaçak göçmen yakalandıMalatya'da 140 kaçak göçmen yakalandıMalatya'da 140 kaçak göçmen yakalandıMalatya'da 140 kaçak göçmen yakalandı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Sahte internet sitesi üzerinden göçmen dolandırıcılığına 3 tutuklamaSahte internet sitesi üzerinden göçmen dolandırıcılığına 3 tutuklama
Trabzon'da yayla yolunda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldıTrabzon'da yayla yolunda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç olay! Evli öğretmen 13 yaşındaki kız öğrencisiyle...

İğrenç olay! Evli öğretmen 13 yaşındaki kız öğrencisiyle...

Tecavüz eden üvey babasını öldürdü

Tecavüz eden üvey babasını öldürdü

Ekmeğin içinden çıkan 'pes' dedirtti

Ekmeğin içinden çıkan 'pes' dedirtti

Polis otosundaki iğrenç olayda şoke eden savunma

Polis otosundaki iğrenç olayda şoke eden savunma

Vahşet sonrası korkunç sözler! 'Kızını öldürdüm, git bak'

Vahşet sonrası korkunç sözler! 'Kızını öldürdüm, git bak'

Trafikte 'herkese ders olsun' dedirtecek anlar!

Trafikte 'herkese ders olsun' dedirtecek anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.