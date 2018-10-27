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Malatya'da 140 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 16:30 | Son Güncelleme

MALATYA'da, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 140 göçmen polis ekipleri tarafından otogarda yakalandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 140 göçmen polis ekipleri tarafından otogarda yakalandı. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) çok sayıda yabancı uyruklu kişinin bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Otogarda ekiplerce yapılan çalışmada, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan ve Bangladeş uyruklu 140 göçmen tespit edildi. İlk önce İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve yiyecek verilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Kaçak göçmenler, 10 gündür Malatya'da olduklarını, İstanbul'a gitmek için otogarda beklediklerini söyledi.

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