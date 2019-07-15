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Malatya'da 15 Temmuz şehitleri ve gazileri buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:15 | Son Güncelleme

Malatya Valiliği tarafından 'Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Aileleri Buluşma' programı düzenlendi.

Malatya Valiliği tarafından 'Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Aileleri Buluşma' programı düzenlendi.
Kentteki bir otelde düzenlenen 'Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Aileleri Buluşma' programına; AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yücel Başar, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.
Programda konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, Türk milletinin Anadolu toprakları üzerinde bin yıldır varlık ve okluk mücadelesi verdiğini, bu mücadelenin ilham kaynağının mukaddes İslam dini ile asil ataların miras bıraktığı mukaddes değerler olduğunu belirterek, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Operasyonunda ve bugün Pençe Harekatında askerimizin, polisimizin göstermiş olduğu eşsiz mücadele ve kahramanlıklar gazilik ile şehadet ruhunun ne derece canlı yaşadığının göstergesidir. Bizi silahlı mücadele yoluyla alt edemeceğni anlayan düşmanlarımız bizi içimizden vurmayı her zaman düşünmüşlerdir. Bunu İstiklal Harbimizde ve terörle mücadelemizde yapmışlardır, başaramamışlardır. Milli iradeyi toptan yok etmek istediler. O gece 251 şehit verdik. Bu millet ihanet karşısında eşsiz bir kıyam sergiledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek, meydanlara döküldü. Ben o gece bu mücadeleyi sergileyen kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum, bu millet onlara çok şey borçlu. Bu borcunu asla unutmamalı. Millet, şerefi, onuru, bağımsızlığı, ezanı, bayrağı ve vatanı için mücadele eden kahramanları asla unutama dedi.

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