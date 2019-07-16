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Malatya'da 15 Temmuz'un 3'üncü yıl dönümü etkinliklerle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 01:03 | Son Güncelleme

MALATYA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.  15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliklerine Vali Aydın Baruş, AK Parti milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Malatya'da 15 Temmuz'un 3'üncü yıl dönümü etkinliklerle anıldı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliklerine Vali Aydın Baruş, AK Parti milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı. Yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile darbe girişimi aleyhine sloganlar atarak meydana geldi. 15 Temmuz Meydanı'na yakın olan İnönü, Kışla ve Fuzuli caddeleri girişlerine arama noktaları kurulurken, çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Polis barikatları ile caddelerin kapatıldığı etkinlikte Kuran okunup, şehitler için dua edildi.
Etkinlikte konuşan Vali Aydın Baruş, milletlerin tarihinde unutulmaz anlar, varlık, yokluk mücadelesinin dönüm noktasını teşkil eden eşsiz zamanların olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımız, başbakan iken telefonlarını dinleyen, MİT Teşkilatımıza baskın yapan, Gezi olaylarını ateşleyen, 17- 25 Aralık yargı darbesini organize eden, MİT TIR'larını Hatay ve Adana'da durdurarak mazlumlara giden yardımı teröristlere yardım olarak gösteren, devletin en gizli toplantılarındaki sırları ifşa eden, böylece Türkiye’yi dünya kamuoyu gözünde itibarsız hale getirmeye çalışanlar işte bu şer odakları ve bu odakların işbirlikçisi olan FETÖ terör örgütüydü. Tüm bu girişimleriyle, milletimizin büyük teveccühüyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı ve seçilmiş iktidarı, vatandaşlarımızın oylarıyla görevi başından uzaklaştıramayacağını anlayan kötülük mihrakları, bu kez hedeflerine sadece iktidarı değil milletimizi de koyarak canice bir girişime imza attılar. Aziz milletimiz, istiklal ve istikbalimizin, devletimizin bekası için fedakârca bir direniş göstererek terör örgütünün bu hain planına engel oldu."
Konuşmaların ardından etkinlik, şiir okunması ve yerel sanatçıların verdiği konserle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Malatya'da 15 Temmuz'un 3'üncü yıl dönümü etkinliklerle anıldıMalatya'da 15 Temmuz'un 3'üncü yıl dönümü etkinliklerle anıldıMalatya'da 15 Temmuz'un 3'üncü yıl dönümü etkinliklerle anıldıMalatya'da 15 Temmuz'un 3'üncü yıl dönümü etkinliklerle anıldı

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