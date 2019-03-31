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Malatya’da 17 yaşındaki gencin sır ölümü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 13:46 | Son Güncelleme

Malatya’da 17 yaşındaki genç tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da 17 yaşındaki genç tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Topsöğüt Mahallesi, Malatya Caddesi üzeri Sağlık Ocağı mevki’inde yerde hareketsiz bir şekilde yatan bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yerde yatan kişinin 17 yaşındaki Öner Yılmaz olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme yapan ekipler olay yeri yakınlarında bir adet kurusıkından bozma tabanca bulurken,gencin cesedi yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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