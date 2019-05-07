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Malatya'da 19 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 17:15 | Son Güncelleme

Battalgazi ilçesinde 2000 yılında su anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı üvey kardeşini öldürdüğü iddiasıyla aranan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaklaşık 19 yıl önce su anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı üvey kardeşini öldürdüğü iddiasıyla aranan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası bulunan hükümlü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Temmuz 2000'de Merdivenler Mahallesi'nde su anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı üvey kardeşi Hasan A'yı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı bulunan A.A'nın aynı mahalledeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.A'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, nöbetçe mahkemece tutuklandı.

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