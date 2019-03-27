Malatya'da 2 bin 86 sandıkta, 561 bin 708 seçmen oy kullanacak

Malatyalı 561 bin 708 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

2 bin 86 sandığın kurulacağı Malatya'da, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Malatyalılar, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 37 bin 496 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Malatya'da 561 bin 708 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Malatya'daki seçmen sayısı 37 bin 496 arttı.

Malatya'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 108 sandık bulunurken, bu seçimlerde 2 bin 86 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Yeşilyurt'ta

Malatya'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Yeşilyurt. 207 bin 507 kayıtlı seçmenin bulunduğu Yeşilyurt'ta 658 sandık kurulacak.