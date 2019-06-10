Malatya'da 2 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Malatya'nın Kale ilçesinde, 2 kişinin ölümü, 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan, 2 otomobilin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde Erenli Mahallesi yakınlarında Enver Yaşar yönetimindeki 23 FK 646 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Çetin Engindeniz'in (52) kullandığı 34 BAP 346 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Enver ile Gülizar Yaşar (64) öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, bölgedeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

