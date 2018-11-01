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Malatya'da 20 kilo 810 gram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 14:16 | Son Güncelleme

Malatya'da 20 kilo 810 gram eroin ele geçirildi

Malatya'da bir otomobilin depo kısmında oluşturulan gizli bölmede 20 kilo 810 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik sürdürülen istihbarat çalışması sonucu bir otomobilde uyuşturucu olduğu belirlendi.

Takip sonucu durdurulan araçta dedektör narkotik köpek eşliğinde yapılan aramada, yakıt deposunda oluşturulan gizli bölmede paketler halinde 20 kilo 810 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş eroin Malatya

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