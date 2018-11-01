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Malatya'da 20 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 13:37 | Son Güncelleme

MALATYA'da polis tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 20 kilo esrar ele geçirildi.

Malatya'da 20 kilo esrar ele geçirildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polis tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 20 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin girişlerinde kontrol noktaları oluşturarak denetim yaptı. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobili durdurup arayan ekipler, ayrı ayrı paketler halinde 20 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Malatya'da 20 kilo esrar ele geçirildi

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