HABER

Malatya'da 2001 yılında askeri uçağın düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:27 | Son Güncelleme

Şehit 34 asker için Akçadağ ilçesinde anma töreni düzenlendi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 18 yıl önce CASA tipi uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker, törenle anıldı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Güzyurdu köyü yakınlarındaki Şehitler Anıtı'nda anma töreni gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş, törende yaptığı konuşmada, 18 yıl önce yaşanan elim bir kaza sonucu şehit olan askerleri anmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu topraklarda aziz vatan için ruhunu teslim eden aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz, kalbimizde daima onları yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Türk milleti bu topraklara ayak bastığı tarih boyunca vatanın her karışını kanlarıyla sulamıştır. Bu toprağın altındaki yüzbinlerce, milyonlarca şehidimizi her zaman rahmetle anıyoruz. Bu millet, doğduğu andan itibaren almış olduğu aile terbiyesiyle aziz vatan için canını vermenin, kanını dökmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Burada ruhunu teslim etmiş olan şu anda vatanımızın dört bir köşesinde toprağa verdiğimiz aziz şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyoruz, ailelerine sabır diliyoruz."

Konuşmaların ardından anıta karanfil bırakıldı, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Törene, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, Akçadağ Kaymakamı Muhammet Taha Canpolat, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ve şehit aileleri katıldı.

Diyarbakır'dan havalanan CASA CN 235 tipi uçağın, 16 Mayıs 2001'de Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Güzyurdu köyü yakınlarında düşmesi sonucu 34 asker şehit düşmüştü.

Genç, trendy, renkli!Genç, trendy, renkli!
Yavru kediler söğüt ağacında mahsur kaldıYavru kediler söğüt ağacında mahsur kaldı
Adıyaman’da 26 engelli, bir günlük asker olduAdıyaman’da 26 engelli, bir günlük asker oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askeri uçağın düşmesi CASA tipi uçağın düşmesi Malatya şehit tören

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Çarşı lideri Ayhan Güner'e silahlı saldırı anı

Çarşı lideri Ayhan Güner'e silahlı saldırı anı

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okmeydanı'nda terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Şule Çet olayında bilirkişi raporu ortaya çıktı

Şule Çet olayında bilirkişi raporu ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.