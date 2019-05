Malatya'da 2001 yılında askeri uçağın düşmesi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 18 yıl önce CASA tipi uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker, törenle anıldı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Güzyurdu köyü yakınlarındaki Şehitler Anıtı'nda anma töreni gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş, törende yaptığı konuşmada, 18 yıl önce yaşanan elim bir kaza sonucu şehit olan askerleri anmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu topraklarda aziz vatan için ruhunu teslim eden aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz, kalbimizde daima onları yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Türk milleti bu topraklara ayak bastığı tarih boyunca vatanın her karışını kanlarıyla sulamıştır. Bu toprağın altındaki yüzbinlerce, milyonlarca şehidimizi her zaman rahmetle anıyoruz. Bu millet, doğduğu andan itibaren almış olduğu aile terbiyesiyle aziz vatan için canını vermenin, kanını dökmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Burada ruhunu teslim etmiş olan şu anda vatanımızın dört bir köşesinde toprağa verdiğimiz aziz şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyoruz, ailelerine sabır diliyoruz."