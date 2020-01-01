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  4. Malatya’da 2020’nin ilk bebeği Azra oldu

Malatya’da 2020’nin ilk bebeği Azra oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 01:24 | Son Güncelleme

2020 yılının ilk dakikalarında Malatya’da dünyaya gelen bebeğe Azra ismi verildi.

2020 yılının ilk dakikalarında Malatya’da dünyaya gelen bebeğe Azra ismi verildi. Azra bebek, lösemi olan ağabeyi içinde umut olacak.
Yeni yılın ilk bebeklerinden biri de Malatya’da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde 00.07’de 2 kilo 900 gram olarak dünyaya gözlerini açan Azra oldu. 3 erkek çocukları olan Karakaya ailesinin kızları olarak dünyaya gelen Azra bebek ailenin de umudu oldu. İnşaat işçisi olan baba Cumali Karakaya, 7 yaşındaki oğlu Miraç’ın lösemi hastası olduğunu belirterek Azra’nın ağabeyinin ilik nakli için yeni bir umut olduğunu da söyledi.
Dördüncü çocuğunu dünyaya getiren (31) yaşındaki Gülistan Karakaya,” Bu 4’üncü çocuğumuz çok mutlu olduk 3 erkek oğlum var birde kızım oldu çok mutluyum yeni yıl inşallah bizim için iyi geçer “ diye konuştu.
Baba Cumali Karaya( 32) ise, 7 yaşındaki oğlu Miraç’ın lösemi hastası olduğunu belirterek,” 4 erkek çocukta sonra dünyaya geldi. İnşallah yuvamıza mutluluk ve sevgi katar buruk bir sevinç yaşıyoruz hasta bir oğlumuzda sonra bunun doğması ileride ona nakil lazım olursa alternatifler çoğalsın diye böyle bir yola girdik. 2020 yılı bütün İslam alemi için hayırlı olur “ ifadelerini kullandı.
Kadın Doğum Uzmanı Doç . Dr. Hanifi Şahin ise yeni yılın bütün hastalara şifa getirmesini dileyerek, "Bebeğimiz gayet sağlıklı. Herhangi bir sorun olmazsa yarın taburcu olacaklar. Umarım millete vatan hayırlı bir evlat olur şeklinde konuştu.

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