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Malatya’da 21 kişiye sokağa çıkma cezası

17.01.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Malatya’da 21 kişiye sokağa çıkma cezası

Malatya’da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 21 kişiye ceza uygulandı.Hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında son 24 saatte polisin yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma ihlali yapan 21 kişiye de 18 bin 900 TL ceza yazıldı.Covid-19 denetimleri sürüyorÖte yandan, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında da denetimler devam ediyor.

Malatya’da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 21 kişiye ceza uygulandı.
Hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında son 24 saatte polisin yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma ihlali yapan 21 kişiye de 18 bin 900 TL ceza yazıldı.

Covid-19 denetimleri sürüyor
Öte yandan, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında da denetimler devam ediyor. Polis sorumluluk alanında son 24 saatte yapılan denetimlerde, maske takmayan 3 kişiye 2 bin 700 TL ceza uygulandı.
Korona virüs hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan ve yurda yerleştirilenlerin sayısı toplam11 olduğu kaydedildi.

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