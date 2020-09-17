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Malatya’da 24 yaşındaki genç tüfekle canına kıydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 02:27 | Son Güncelleme

Malatya’nın silahla kendini vuran genç hayatını kaybetti.Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi’nde meydana geldi.Edilen bilgilere göre, Gülbeyaz sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında ailesiyle birlikte yaşayan 24 yaşındaki M.K.’nın bulunduğu odadan bir el tüfek sesi gelmesi üzerine yan odada bulunan baba Y.K.oğlu M.K.’nın bulunduğu odaya koştu.

Malatya’nın silahla kendini vuran genç hayatını kaybetti.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi’nde meydana geldi.
Edilen bilgilere göre, Gülbeyaz sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında ailesiyle birlikte yaşayan 24 yaşındaki M.K.’nın bulunduğu odadan bir el tüfek sesi gelmesi üzerine yan odada bulunan baba Y.K.oğlu M.K.’nın bulunduğu odaya koştu. Odada oğlunu kanlar içerisinde bulan baba Y.K. durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde M.K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
M.K.’nın cenazesi Cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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