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Malatya’da 2,5 kilo esrar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 00:26 | Son Güncelleme

Malatya’da polis ekipleri yaptıkları asayiş uygulamasında 2,5 kilo esrar ele geçirdi.Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Asayiş Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri ile Yunus ekiplerinin katılımıyla eğlence merkezlerinin bulunduğu Cezmi Kartay ve Kışla Caddeleri’nde eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı.

Malatya’da polis ekipleri yaptıkları asayiş uygulamasında 2,5 kilo esrar ele geçirdi.

Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Asayiş Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri ile Yunus ekiplerinin katılımıyla eğlence merkezlerinin bulunduğu Cezmi Kartay ve Kışla Caddeleri’nde eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı. Çok sayıda polis ekibi ile gerçekleştirilen eğlence merkezleri ile bazı dernek ve lokallere yapılan şok baskında her yer didik didik arandı. Yapılan denetimlerde eğlence merkezlerinde arama ve buradaki şahısların GBT sorgulamaları yapılırken bir iş yerinde 2,5 kilo esrar ele geçirildi.Gece yarısına kadar süren denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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