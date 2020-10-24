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Malatya’da 269 litre sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 02:58 | Son Güncelleme

Malatya’da polis tarafından yapılan operasyonda 269 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sahte alkol satışı yaparak ölümlere sebebiyet veren şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Malatya’da polis tarafından yapılan operasyonda 269 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sahte alkol satışı yaparak ölümlere sebebiyet veren şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, H.H.A. isimli şahsın el yapımı sahte (boğma) rakı imal ve satışı yaptığı bilgileri elde edildi.
Şahsın iş yeri ve deposunda yapılan aramalarda, 31 adet 5 litrelik pet şişelerde toplam 155 litre el yapımı boğma rakı ile 6 adet 19 litrelik pet şişelerde 114 litre olmak üzere toplam 269 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.
Öte yandan ekipler tarafından yapılan uygulamalarda, durumundan şüphelenilen G. Y. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ile 14 fişek ele geçirilirken, şehirlerarası otobüs ile yolculuk yapan bir şahsın sırt çantasında yapılan aramada ise 1 Glock marka tabanca ele geçirildi.
Olaylarla ilgili olarak başlatılan tahkikat sürüyor.

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