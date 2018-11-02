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Malatya'da 28 kilo patlayıcı ele geçirildi 

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 09:47 | Son Güncelleme

MALATYA'da, polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu araçta yapılan aramada, yakıt deposunda 28 kilo C-4 plastik patlayıcı ile düzenek ele geçirildi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu araçta yapılan aramada, yakıt deposunda 28 kilo C-4 plastik patlayıcı ile düzenek ele geçirildi. Sürücü A.R.U. (39), gözaltına alındı.
Malatya- Elazığ yolu üzerinde polis tarafından oluşturulan kontrol noktasına, İstanbul plakalı araçla gelen A.R.U., şüphe üzerine durduruldu. Yapılan aramada, aracın yakıt deposunda, bomba yapımında kullanılan düzenek parçaları ile 28 kilo C-4 plastik patlayıcı bulundu. Patlayıcı ve düzeneğe el koyulurken, sürücü A.R.U. gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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