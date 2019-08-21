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Malatya'da 28 kilo patlayıcıyla ile yakalanan 14 sanığın yargılanmasına devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 14:59 | Son Güncelleme

MALATYA'da, polis kontrol noktasında şüphe üzerine durdurularak, arama yapılan otomobilin yakıt deposunda 28 kilo plastik patlayıcı C-4 ele geçirilmesiyle ilgili açılan davanın 2'nci duruşması görüldü. 6'sı tutuklu, 14 sanığın yargılandığı davada patlayıcı yüklü otomobili kullanan Ali Rıza Üzel, "Ben suçumu inkar etmiyorum ama diğer sanıkların olayla ilgisi yok" dedi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, polis kontrol noktasında şüphe üzerine durdurularak, arama yapılan otomobilin yakıt deposunda 28 kilo plastik patlayıcı C-4 ele geçirilmesiyle ilgili açılan davanın 2'nci duruşması görüldü. 6'sı tutuklu, 14 sanığın yargılandığı davada patlayıcı yüklü otomobili kullanan Ali Rıza Üzel, "Ben suçumu inkar etmiyorum ama diğer sanıkların olayla ilgisi yok" dedi.
Malatya-Elazığ Karayolu'nda geçen yıl 1 Kasım günü oluşturulan polis kontrol noktasında Ali Rıza Üzel'in kullandığı otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 28 kilo 60 gram patlayıcı, 5 fünye ve 2 uzaktan kumanda ele geçirildi
Kapatılan BDP'nin Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde başkan yardımcılığı görevinde bulunduğu ortaya çıkan Ali Rıza Üzel, gözaltına alındı.
Ele geçirilen patlayıcıyla ilgili genişleten soruşturma sonunda polis, Malatya, Diyarbakır, İzmir, Manisa, Antalya, Elazığ ve Mardin'de eş zamanlı operasyon yaparak, 13 şüpheliyi daha yakaladı. 14 şüpheliden aralarında Üzel'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklanırken, 14'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 2'nci duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Zeyyat Ağaoğlu avukatları ile katılırken, Ali Rıza Üzel, Agit Murat Bark, Hamit Güzelgül, Abdurrahman Akyol ve Berzan Çetek tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlandı.
Mahkeme heyeti, sanık Berzan Çetek'in davasının başka bir dosyayla birleştirilmesi nedeniyle duruşmaya katılmasına gerek olmadığını belirterek, SEGBİS'ten ayrılmasını söyledi. Ardından kimlik kontrolleri yapılan sanıkların savunmalarını aldı.
Patlayıcı yüklü otomobilin sürücüsü Ali Rıza Üzel, savcılıktaki ifadesinin doğru olduğunu söyleyerek, diğer sanıkların suçu olmadığını iddia etti. Üzel, "Eğer olayla alakaları olsaydı Malatya'ya giderken gelin derdim ama yola tek çıktım. Ben suçumu inkar etmiyorum ama diğer sanıkların olayla bir ilgisi yok" dedi.
Diğer tutuklu sanıklar da patlayıcıyla bağlantılarının olmadığını öne sürerek, tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Hamit Güzelgül'ü adli kontrol şartıyla tahliye ederek, duruşmayı erteledi.

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