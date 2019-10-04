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Malatya'da 28 kilo patlayıcıyla ile yakalanan 14 sanığın yargılanmasına devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 14:58 | Son Güncelleme

MALATYA'da, 28 kilo 60 gram patlayıcı yüklü otomobille yakalanan PKK/KCK kuryesi Ali Rıza Üzel'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşması görüldü.

Malatya'da 28 kilo patlayıcıyla ile yakalanan 14 sanığın yargılanmasına devam edildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, 28 kilo 60 gram patlayıcı yüklü otomobille yakalanan PKK/KCK kuryesi Ali Rıza Üzel'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşması görüldü. Tutuklu sanıkların ifadelerinin alındığı duruşmada Üzel, suçu kabul ettiğini belirterek, "Her şeyi anlattım" dedi.
Malatya-Elazığ Karayolu'nda, geçen yıl 1 Kasım günü oluşturulan polis kontrol noktasında Ali Rıza Üzel'in kullandığı otomobil, şüphe üzerine durduruldu.Otomobilde yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 28 kilo 60 gram patlayıcı, 5 fünye ve 2 uzaktan kumanda ele geçirildi.
Kapatılan BDP'nin Diyarbakır Bağlar ilçesinde başkan yardımcılığı görevinde bulunduğu ortaya çıkan Üzel ile beraberindeki 3 kişi gözaltına alındı.
Genişletilen soruşturma sonunda da Malatya, Diyarbakır, İzmir, Manisa, Antalya, Elazığ ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonda da 10 şüpheli yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Rıza Üzel'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. 9 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine bugün devam edildi. Tutuklu sanık Zeyyat Ağaoğlu'nun hazır bulunduğu duruşmaya diğer tutuklu sanıklar Ali Rıza Üzel, Agit Murat Bark ve Abdurrahman Akyol, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Mahkeme Başkanı Türker Türkoğlu'nun mütaalasını sorması üzerine duruşma savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına kara verilmesini istedi.
Daha sonra ifadeleri alınan tutuklu sanıklardan Zeyyat Ağaoğlu, "Hiçbir örgüte üyeliğim ya da bağım yok. Örgütle yakından uzaktan bir bağım yok. Bu suçu kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.
Agit Murat Bark da "Bir yıldır tutukluyum ve mağdur durumdayım. Benim bu olayla ilgim yoktur. Ali Rıza kapı komşumuz. Allah rızası için iyilik yaptım, abisini hastaneye götürdüm" diye konuştu.
Abdurrahman Akyol ise, "Ben işinde gücünde sorumluluk sahibi bir insanım. Ali Rıza'nın abisi kanser hastası, ehliyeti olmadığı için abisini hastaneye götürdüm. Yaptığım iyilik tutuklanmama neden oldu. Örgütle ya da herhangi bir siyasi partiyle ilgim yoktur" şeklinde ifade verdi.
Patlayıcı yüklü otomobilin sürücüsü Ali Rıza Üzel, beraberindeki kişilerin patlayıcı ile ilgileri olmadığını savunarak, "Suçu kabullendim ve her şeyi anlattım" dedi.
Mahkemeye, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Malatya'da 28 kilo patlayıcıyla ile yakalanan 14 sanığın yargılanmasına devam edildiMalatya'da 28 kilo patlayıcıyla ile yakalanan 14 sanığın yargılanmasına devam edildiMalatya'da 28 kilo patlayıcıyla ile yakalanan 14 sanığın yargılanmasına devam edildiMalatya'da 28 kilo patlayıcıyla ile yakalanan 14 sanığın yargılanmasına devam edildi

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